اقتحمت حشود من المهاجرين القادمين من غواتيمالا بلغ عددهم حوالي 3000 شخص الحواجز الحدودية بين المكسيك وغواتيمالا الجمعة واندفع المهاجرون عبر نقاط تفتيش الهجرة على الحدود بين البلدين.
شاهد: حشود من المهاجرين يقتحمون السياج الحدودي بين المكسيك وغواتيمالا
شاهد: حشود من المهاجرين يقتحمون السياج الحدودي بين المكسيك وغواتيمالا
وعند وصول الحشود إلى البوابة المعدنية للحاجز الحدودي بدأ البعض في القفز من على السياج الحديدي فيما قامت مجموعة أخرى بتحطيمه كلية وعبور الحدود على الرغم من تواجد فرقتين عسكريتين بالقرب من الحاجز الحدودي. ولم تتحرك شرطة مكافحة الشغب الغواتيمالية لوقف هذه الموجة من المهاجرين. وتعتقد السلطات بأن قافلة المهاجرين هذه تتواجد في مكان ما بين غواتيمالا والمكسيك.
وتستمر موجة الهجرة غير الشرعية من بلدان أمريكا اللاتنية نحو الولايت المتحدة عبر المكسيك في إطار ما بات يعرف بقوافل المهاجرين.
هذا وغادر نحو ألفي مهاجر في وقت سابق سان بيدرو سولا في هندوراس تجاوبا مع دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجهل مصدرها، ثم عبر الجميع الحدود مع غواتيمالا في إسكويبولاس قبل أن ينقسموا إلى مجموعتين اتجهتا الى العاصمة. كما اجتاز نحو ألف من هندوراس الأربعاء الحدود مع السلفادور لعبور هذا البلد للانضمام إلى مجموعتي غواتيمالا.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- مقتل 50 شخصا على الأقل في حادث دهس قطار لمشاة في الهند
- شاهد: معبد بوذي يتحول إلى ملاذ للثعابين
- أمير سعودي أنقذ دونالد ترامب من أزمة مالية مرتين
من جهته توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على تويتر بإغلاق حدود بلاده مع المكسيك وإرسال الجيش لوقف تدفق المهاجرين.
ونشرت المكسيك حوالي 250 من عناصر الشرطة إضافيين على حدودها مع غواتيمالا، استعداداً لوصول قافلة مهاجرين متجهة إلى الولايات المتحدة.