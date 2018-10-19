أصدرت السلطات الجزائرية أمس الخميس قراراً يمنع الإناث من ارتداء النقاب بجميع أماكن العمل.
بعد حظره بالمؤسسات التعليمية.. الجزائر تمنع ارتداء النقاب بأماكن العمل
بعد حظره بالمؤسسات التعليمية.. الجزائر تمنع ارتداء النقاب بأماكن العمل
وأرسلت إدارة الوظيفة العامة، التابعة لمجلس الوزراء الجزائري، القرار المؤرخ صدوره بتاريخ 4 أكتوبر-تشرين الأول إلى جميع الوزارات موضحة أن الحظر جاء لأسباب تتعلق بالتعرف على الهوية.
ونص قرار الإدارة على أن "العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال (التواصل) على مستوى مصالحهم (مؤسساتهم) والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة".
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ولا ترتدي أغلب الجزائريات النقاب لكن القرار سيلاقي على الأرجح انتقادات من الأقلية السلفية في البلاد على غرار الانتقادات التي واجهتها وزارة التعليم الجزائرية إبان حظرها ارتداء النقاب على كل من الطالبات والمعلمات.
وتنقسم الجزائر بين تيارين أحدهما يتبنى النهج الإسلامي المعتدل والآخر متطرف منذ أن شهدت حربا أهلية استمرت سنوات بدءا من 1992 عندما ألغت حكومة يدعمها الجيش انتخابات كان من المتوقع أن يفوز بها حزب إسلامي.