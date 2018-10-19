قالت الشرطة وشهود عيان في ولاية بنجاب في الهند إن قطار ركاب كان يسير بسرعة عالية دهس حشدا من الناس كانوا جالسين على السكك الحديدية الجمعة للإستمتاع بعروض مهرجان دوسيرا. وأضافت الشرطة أن المخاوف تزداد من إحتمال مقتل 50 شخصا على الأقل في الحادث.
مقتل 50 شخصا على الأقل في حادث دهس قطار لمشاة في الهند
مقتل 50 شخصا على الأقل في حادث دهس قطار لمشاة في الهند
وقال ضابط شرطة لرويترز "كان الناس جالسين على السكة الحديدية وبالقرب منها على مشارف أمريتسار يشاهدون حرق الدمى ضمن مهرجان دوسيرا عندما دهسهم قطار للركاب". وتابع الضابط بقوله "إن ما لا يقل عن 60 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد الحادث الغريب لأن الناس لم يسمعوا صوت القطار وهو يقترب وسط ضجيج الاحتفالات والألعاب النارية ضمن مهرجان دوسيرا".
من جهته أعلن أماريندر سينغ رئيس وزراء إقليم البنجاب عن فتح تحقيق حول الحادث وقال "أمرنا بفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث والتقارير لا تزال متضاربة حول عدد القتلى".
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ووصف الشهود المشاهد التي رأوها بعد الحادث وأشار أحدهم بقوله "تناثرت جثث الضحايا في مكان الحادث". من جهتها بثت محطات تلفزيونية محلية لقطات تظهر أناسا تملكهم الذهول والغضب. وقال شخص لتلفزيون محلي "كان كثير من الطلاب قد يتجمعون هنا. هناك الكثير من الجثث المجهولة، ولا توجد حتى إضاءة كافية الآن".
وتملك السكك الحديدية الهندية، التي بني أغلبها إبان الحكم الاستعماري، سجلا مروعا فيما يتعلق بالسلامة بعد عقود من ضعف الاستثمار في بنيتها التحتية، مع استمرار الأولوية لإبقاء الأسعار منخفضة بالنسبة لنحو 23 مليون راكب يستخدمون الشبكة يوميا.