أطلقت المركبة الفضائية "بيبيكولومبو" من مركز غويانا الفرنسية للفضاء، وذلك في رحلة تستغرق سبع سنوات إلى كوكب عطارد، أحد أكثر الكواكب غموضا في نظامنا الشمسي.
شاهد: إنطلاق "بيبيكولومبو" في رحلة فضائية لاستكشاف عطارد
شاهد: إنطلاق "بيبيكولومبو" في رحلة فضائية لاستكشاف عطارد
وقد أطلقت الرحلة في إطار مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) ووكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، وستتم خلالها مراقبة أقرب كوكب من الشمس، بفضل 16 آلة. ولكن أول شيء ينبغي فعله هو الوصول إلى عطارد، وذلك لن يكون سهلا بحسب العلماء.
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وعن خاصية الكوكب يقول العالم جوهانس بنكوف إن دوران عطارد حول الشمس سريع جدا، فمن ناحية سيتم كسر جاذبية الشمس، ومن ناحية أخرى ستتم زيادة سرعة المركبة، ليواكب تحليق "بيبيكولومبو" حركة عطارد.
وسوف يدرس "بيبيكولومبو" مظاهر غريبة من فضاء عطارد، فالكوكب يبدو أنه انكمش، ولا أحد يعرف لماذا، إذ توجد على سطح الكوكب فوهات جليدية في قطبيه، رغم ارتفاع درجات الحرارة في اليوم إلى نحو 450 درجة مائوية. كذلك فإن مدار الكوكب غريب، فثلاثة أيام تستغرق سنتين كاملتين على عطارد، ومرة أخرى لا يعرف العلماء لماذا.
ويريد العلماء أن يفهموا أسرار عطارد، بهدف فهم الطريقة التي شلكت بها الكواكب. ويتوقع أن يصل "بيبيكولومبو" سنة 2025، ليبدأ بدراسة غرائب الكوكب.