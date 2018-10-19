الحبة الزرقاء.. علاج جديد ساهم في الحد من الإصابة بمرض الإيدز

ساهم دواء مضاد للفيروسات، تناوله آلاف الرجال في سيدني وبعض المدن الأسترالية، إلى انخفاض كبير بمعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة "إيدز"، مما قد يدل على أن النهج الوقائي المستهدف قد يعجل بالتخلص من هذا المرض.

وقد سُجل انخفاض في حالات الإصابة الجديدة بمرض الإيدز بين مثليي الجنس إلى الثلث تقريبا، وهي أدنى مستوياتها على الاطلاق، بحسب ما توصلت إليه دراسة هي الأولى من نوعها لقياس تأثير حبوب تروفادا، التي تنتجها شركة Gilead Sciences Inc، ومدى مساهمتها بالحد من انتشار الفيروس بين الناس.