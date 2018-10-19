أعرب صحافيون إندونيسيون عن غضبهم بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ونظمت نقابة الصحافيين المستقلين وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا، حيث سار المحتجون في مسيرة سلمية إثر صلاة الجمعة إلى مبنى السفارة، مطالبين السلطات السعودية بتسليط الضوء على مكان خاشقجي.
صحافيون إندونيسيون غاضبون أمام السفارة السعودية احتجاجا على اختفاء خاشقجي
صحافيون إندونيسيون غاضبون أمام السفارة السعودية احتجاجا على اختفاء خاشقجي
للمزيد على يورونيوز:
الملف الكامل لاختفاء خاشقجي.. منذ اليوم الأول حتى إعلان ترامب لموته
الشرطة التركية تفتش غابة على مشارف اسطنبول بحثاً عن جثمان خاشقجي
وكان جمال خاشقجي دخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني 2 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ولكنه لم يشاهد وهو يخرج منها. وتقول تقارير تركية إن فريق اغتيال سعودي من محيط ولي العهد محمد بن سلمان تحول خصيصا إلى تركيا، وهو الذي قتل خاشقجي داخل القنصلية في إسطنبول وهو ما تنفيه السعودية بشدة.
ووسط تضارب التصريحات أمهلتها الولايات المتحدة التي كان يقيم فيها الخاشقجي السعودية بضعة أيام، حتى تفسر الرياض ما الذي حدث لجمال خاشقجي، الذي كان ينتقد من خلال كتاباته لمقالات العمود في صحيفة واشنطن بوست، صعود الأمير بن سلمان إلى السلطة.