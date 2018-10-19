طوابير طويلة من محبي الماريجوانا أمام أبواب المتاجر في كندا، بعد أن شرعت تعاطيه يوم الأربعاء الماضي.
الكثير من هؤلاء عادوا خائبين إلى بيوتهم، بعد أن نفذت البضائع أو صعب عليهم الدخول والشراء لطول مدة الانتظار وإغلاق المتاجر.
شاهد: الكنديون يدخنون "الماريجوانا" في الشوارع والمعروض لا يسد الطلب!
طوابير طويلة من محبي الماريجوانا أمام أبواب المتاجر في كندا، بعد أن شرعت تعاطيه يوم الأربعاء الماضي.
الكثير من هؤلاء عادوا خائبين إلى بيوتهم، بعد أن نفذت البضائع أو صعب عليهم الدخول والشراء لطول مدة الانتظار وإغلاق المتاجر.
رينيه سيلفان البالغ من العمر 63 عاما قال:"انتظرت أكثر من خمس ساعات، لأحصل على ما أريد، وصلت على الساعة التاسعة ليلا، إلا أن المتجر أقفل أبوابه".
الملفت أن الشرطة الكندية تدخلت في أول أيام تشريع التجارة والتعاطي، لتفريق زبائن احتجوا على عدم تمكنهم من الوصول إلى مرادهم.
أليكساندر البالغ من العمر 30 عاما قال:"كان الجو باردا، بقيت أنتظر لحوالي سبع ساعات، لكنني استمتعت، تمكنت من تدخين الماريجوانا".
وبحسب تقارير، فقد استقبل الآلاف من مدخني الماريجوانا يوم الأربعاء بفرح، وفضلوا الانتظار لساعات طويلة، لشراء أول كمية "قانونية" من نبتتهم المفضلة.
وفي أونتاريو، أكبر مقاطعة في كندا من حيث عدد السكان، تم تلقي 38000 طلب شراء للقنب عبر الانترنت يوم الأربعاء الماضي، بينما وصل عدد المشترين في كيبيك على حوالي 42 ألف سواء في المتاجر أو على الانتنرت.
كما سجلت نوفا سكوتيا وجزيرة برنس إدوارد، وهما مقاطعتان صغيرتان شرق كندا مبيعات الأربعاء وصلت قيمتها إلى 441 ألف دولار أمريكي، و152 ألف دولار، على التوالي.