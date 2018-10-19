هذا ما قد يستقبلك عند تجوالك في دول أوروبية، على شاشة الكمبيوتر ستطل عليك شخصية افتراضية، تطرح عليك بعض الأسئلة التي قد يطرحها شرطي المطار.
شاهد: شرطي افتراضي سيحقق معك عند السفر في أوروبا
شاهد: شرطي افتراضي سيحقق معك عند السفر في أوروبا
لكن وبحسب العلماء الذين عملوا على هذا الاختراع، فإن هذه الشخصية الافتراضية ذكية للغاية، حيث يمكنها تحديد ما إذا كان الشخص يكذب أول يقول الصدق، فيما يخص التساؤل حول سبب زيارة البلد.
الابتكار الجديد جزء من مشروع موله الاتحاد الأوروبي، يهدف لإيجاد حلول تقنية لحل المشكلات الأمينة، وقد تم ضخ أكثر من 4 ملايين يورو لتطوير هذا البرنامج.
والهدف الرئيسي منه هو تأمين العبور بين الحدود الأوروبية دون إعاقة الحركة المرورية.
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آي بوردر كنترور " iBorderCtrl"، كما يسمى، يعمل عليه مجموعة من العلماء، بمساعدة شرطة الحدود، في 30 دولة، ويتم عرضه ضمن مهرجان علمي اقامته جامعة مانشستر متروبوليتان.
وبحسب القائمين عليه، فإن النظام الجديد قائم على تقنية لتكشف التغيرات التي تحصل في تعابير الوجه، بالإضافة إلى نبرة الصوت، وإلى تفحص راحة اليد وبصمات الأصابع.
كيلي كروكيت متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الجامعة والتي قادت احدى الفرق القائمة على المشروع، ألمحت إلى أن الهدف منه هو طرح أسئلة معينة على المسافرين، من قبل الشخصية الافتراضية لشرطي المطار، وقالت:"سيتعين على المسافرين اجراء تسجيل قبل السفر، من خلال الانترنت، وسيتم التحدث معهم من قبل الشرطي الافتراضي، والذي سيتأكد بدوره إذا ما كان هذا الشخص يكذب أو يقول الحقيقة، وهنا يتم التحقق من خلال السلوك اللفظي، ومراقبة التعابير الدقيقة في الوجه".