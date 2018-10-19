سيكون الفرنسيون مجبرين على دفع رسوم مالية ما بين 2.5 و5 يورو مقابل الدخول بمركباتهم إلى المدن التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة. هذا الإجراء الذي ترفعه الحكومة حاليا سيساهم وفق ما تقول في الحد من التلوث بالإنبعاثات الكربونية التي تفرزها مختلف المركبات، حيث ستجبر الناس على استخدام وسائل النقل العمومي أو وسائل النقل ذات الطاقة النظيفية.
فرنسا تستعد لفرض رسوم على السيارات التي تدخل المدن الكبيرة والمتوسطة
فرنسا تستعد لفرض رسوم على السيارات التي تدخل المدن الكبيرة والمتوسطة
"الدفع مقابل السياقة في قلب المدن الكبرى" هو مبدأ الضريبة الحضرية الذي يمكن ان يدخل حيز التنفيذ في جميع أنحاء فرنسا بحسب ما أعلن عنه وزير البيئة الفرنسي الجديد فرانسوا دوروجي الخميس. وأشار ذات المتحدث إلى أن مداخيل هذه الرسوم الجديدة لن تدخل الخزينة العمومية وإنما ستخصص للهيئات المحلية في كل مدينة.
وقد انتقد الفرنسيون وجمعيات حماية المستهلك بهذا الإجراء الذي تصفه بالردعي والعقابي خاصة وأن الحكومة تستثني في إجراءات حماية البيئة هذه الشركات التي تُصنع السيارات.
في فرنسا لم تعتمد أي مدينة على "الدفع لدخول المدن الحضرية" بالرغم من شرعية الإجراء الذي حددته قوانين غرينيل الصادرة في العام 2010 خلافا لبعض المدن الأوروبية كلندن وستوكهولم وميلانو.
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