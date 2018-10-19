شاهد: الأمير هاري يتحدى المرتفعات الشاهقة لرفع علم دورة ألعاب أستراليا
بهدف رفع علم دورة الألعاب انفيكتوس في أستراليا، صعد الأمير هاري البريطاني ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون جسر سيدني هاربور الشهير والمعروف بارتفاعه الشاهق.
الأمير هاري وزوجته ميغان، دوقة ساسيكس، يعدون حاليا لليوم الرابع من جولة تستغرق 16 يومًا في أستراليا وفيجي وتونغا ونيوزيلندا.
المحور الرئيسي لهذه الجولة هو ألعاب Invictus، التي تبدأ في سيدني يوم السبت المقبل.
الحدث الرياضي، الذي أسسه هاري في عام 2014، يعطي العسكريين ومصابي المحاربين الفرصة للتنافس في الألعاب الرياضية حتى باستخدام الكراسي المتحركة.