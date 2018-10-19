صحيفة روسية مستقلة تتلقى زهورا جنائزية ورأس ماعز مقطوعا كنوع من التهديد

قالت لجنة حماية الصحفيين "سي بي جي"، الخميس، إنه يتعين على السلطات الروسية أن تفتح تحقيقا شاملا حول التهديدات التي تتعرض لها صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة، وأن تقدم المسؤولين للعدالة.
آخر التهديدات التي وصلت للصحيفة، هذا الأسبوع، إكليل من الزهور المخصصة للجنائز ورأس ماعز مقطوع، بالإضافة إلى عدة أوراق تحمل رسائل تهديد، بحسب بيان نشرته الصحيفة.
"خائن لوطنه.."
ومما جاء مع إكليل الزهور الذي وصل الصحيفة، ورقة كتب عليها: "المراسل دينيس كوروتكوف خائن لوطنه".
ورقة أخرى وصلت في نفس السلة التي كان فيها رأس الماعز المقطوع، كتب فيها: "إلى رئيس تحرير نوفايا غازيتا. مع التحية لكوروتكوف".
مقتل 5 صحفيين
وتعتبر (نوفايا غازيتا) إحدى آخر الصحف الروسية المستقلة، وهي تنتقد الرئيس فلاديمير بوتين وحكومة البلاد.
ومنذ عام 2000، قُتل خمسة صحفيين يعملون في الصحيفة، بحسب بيانات (سي بي جي).
وقالت الصحيفة إن السلطات تشن حملة تشهير ضد كوروتكوف، لأن السلطات ترى أن أسر الجنود الروس باتوا مهددين بعد نشر معلومات شخصية للطيارين الذين يخدمون في سلاح الجو الروسي في سوريا.
بالمقابل، ترفض إدارة التحرير في الصحيفة هذه الاتهامات، وتقول إنها تقدمت بشكوى للشرطة بسبب التهديدات.
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"النشر والقانون.."
كما تقول الصحيفة: "لدينا سلاحان، النشر، وهو السبب في استمرار عملنا، والقانون".
من جهة أخرى، حاولت (سي بي جي) الاتصال بوزارة الداخلية الروسية وقسم الشرطة، لكن دون أي أرد، بحسب قولها.