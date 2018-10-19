قالت شركة الطيران الإيرلندية الخاصة "ريان إير" إن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء طاقمها أثناء نومهم على أرضية مطار مالاغا في إسبانيا هي صورة مزيفة.
ريان إير: صورة أفراد طاقم الشركة النائمين على أرضية مطار مالاغا "مزيفة"
ريان إير: صورة أفراد طاقم الشركة النائمين على أرضية مطار مالاغا "مزيفة"
وكانت نقابة "كونفيديراثيون يو إس أو" الإسبانية قد نشرت صورة لأعضاء طاقم ريان إير على موقع تويتر أثناء نومهم على الأرض لانتقاد الشركة لأنها لم توفر غرفا لطاقمها بعد إلغاء الرحالات بسبب العاصفة ليزلي التي ضربت البرتغال.
وقد رد رئيس قسم الامتثال بالشركة بيتر بيلو على أحد رواد موقع تويتر الذي نشر صورة الطاقم وقدم اعتذاره على ما حدث مبررا ذلك بعدم وجود غرف متاحة بجميع فنادق مالاغا بعد تأجيل رحلات المئات من المسافرين بسبب العاصفة.
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إلا أن الشركة قامت لاحقاً بنشر فيديو لطاقم العمل أثناء التقاطه للصورة، مؤكدة أن العملية برمتها كانت مزيفة.
وقد حاولت يورونيوز الانصال بالنقابة الإسبانية المذكورة للتعليق على المسألة لكنها لم تتلق ردا.
لكن نقابة أخرى تمثل طواقم شركات الطيران بالبرتغال أصدرت بياناً تشكك فيه برواية ريان إير، واستشهدت باعتذار المسؤول في ريان إير بيتر بيلو رئيس قسم الامتثال ورحبت به في الوقت ذاته.
وقال البيان إن اعتذار بيلو هو التصرف السليم بينما وصف الادعاءات اللاحقة بزيف الصورة على أنه أكاذيب.