الشرطة التركية تفتش غابة على مشارف اسطنبول بحثاً عن جثمان خاشقجي

قال مسؤولان تركيان لوكالة رويترز إن الشرطة التركية تفتش غابة بلغراد على مشارف اسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثا عن جثمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل نحو أسبوعين بعدما دخل القنصلية السعودية.
وأضاف المسؤولان أن قتلة خاشقجي ربما ألقوا بجثته في غابة بلغراد المتاخمة لمدينة اسطنبول وعند موقع ريفي قريب من مدينة يالوفا التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي اسطنبول.
وقال أحد المسؤولين "أدت التحقيقات إلى بعض الشكوك بأن رفاته ربما يكون في مدينة يالوفا وغابة بلغراد. الشرطة تفتش المنطقتين".
وتابع أنه ربما تم استخدام "منزل ريفي أو فيلا" في التخلص من الرفات.
وفتش المحققون الأتراك يوم الخميس للمرة الثانية القنصلية السعودية حيث اختفى خاشقجي الذي كان يتخذ من الولايات المتحدة مقرا لإقامته ودائم الانتقاد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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وأضاف المسؤولان البارزان أن المحققين جمعوا "عينات كثيرة" من تفتيش القنصلية ومقر إقامة القنصل وسوف يسعون لتحليل العينات بحثا عن آثار الحمض النووي لخاشقجي.
ونفت السعودية مزاعم مسؤولين أتراك بأن خاشقجي قد قتل داخل القنصلية وتم نقل جثمانه لاحقا.
وأثار اختفاؤه واحتمال موته صيحات احتجاج دولية كما أدى إلى توتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة ودول أوروبية.
وقال المسؤولان إن السلطات وسعت دائرة البحث بعد تتبع مسارات وأماكن توقف السيارات التي غادرت القنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وهو اليوم الذي شوهد فيه خاشقجي لآخر مرة.