الشرطة التركية تفتش غابة على مشارف اسطنبول بحثاً عن جثمان خاشقجي

قال مسؤولان تركيان لوكالة رويترز إن الشرطة التركية تفتش غابة بلغراد على مشارف اسطنبول ومدينة قرب بحر مرمرة بحثا عن جثمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل نحو أسبوعين بعدما دخل القنصلية السعودية.

وأضاف المسؤولان أن قتلة خاشقجي ربما ألقوا بجثته في غابة بلغراد المتاخمة لمدينة اسطنبول وعند موقع ريفي قريب من مدينة يالوفا التي تبعد 90 كيلومترا جنوبي اسطنبول.