فاجأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رواد حانة في بروكسل توجها إليها مع زعيمي بلجيكا ولوكسمبورغ في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء بعد قمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
شاهد: بعد قمة البريكست ميركل وماكرون يحتسيان البيرة في حانة في بروكسل
شاهد: بعد قمة البريكست ميركل وماكرون يحتسيان البيرة في حانة في بروكسل
وتجاذبت ميركل وماكرون أطراف الحديث وصافحا السياح ورواد حانة غران بلاس مع مضيفهما شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا وإكزافيه بيتل رئيس وزراء لوكسمبورغ الذي قال إنه دفع ثمن المشروبات احتفالا بانتخابه رئيسا للوزراء لفترة ولاية أخرى يوم الأحد.
وقال بيتل يوم الخميس لدى وصوله لحضور اليوم الثاني من القمة "كان ذلك لطيفا جدا... نحن أيضا بشر"، وأشار إلى أن ذلك أعطاهم الفرصة للحديث أثناء احتساء البيرة وتناول البطاطا (البطاطس) اللذين تشتهر بهما بلجيكا.
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وقال مساعد لماكرون إن الرئيس الفرنسي كان يسير مع ميركل يوم الأربعاء عائدين إلى الفندق بعد القمة حين جاءته رسالة نصية تدعوه لتناول مشروب في حانة قريبة. وأضاف "جاء ذلك بوحي اللحظة... وكان مريحا للأعصاب".
وفي وقت سابق يوم الأربعاء استمع زعماء الاتحاد الأوروبي لتأكيدات ماي لهم بأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لتسهيل خروج بريطانيا من التكتل في مارس آذار. وبعد مغادرتها بحث بقية الأعضاء مشكلتها في الحصول على تأييد لأي اتفاق داخل حزبها.
والتقط صحفي أوكراني صورا للرباعي الأوروبي وهم يحتسون البيرة في الحانة، وكتب على تويتر يقول إنه تحدث مع مجموعة من الرواد تكلموا مع ميركل وسألوها عن خروج بريطانيا من الاتحاد، فردت قائلة "أرجوكم.. إنها أمسية رائعة، دعونا لا نفسدها".