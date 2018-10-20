أيمن نور: اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي يشبه اللحظات الأخيرة لنظامي بن علي ومبارك

عقد الاتحاد الإعلامي التركي-العربي اليوم السبت في إسطنبول مؤتمراً صحفياً للتعليق على البيان السعودي الذي يقر وفاة الكاتب المعارض جمال خاشقجي إثر مشاجرة دارت داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.
وقال السياسي المصري المعارض أيمن نور خلال المؤتمر الذي عقد أمام مقر القنصلية إن رواية النيابة السعودية بشأن موت خاشقجي خلال شجار جار بينه وبين أفراد داخل القنصلية هي "رواية خائبة" ويصعب تصديقها.
وأضاف نور بأن الاعتراف السعودي بعد صمت دام 18 يوماً منذ اختفاء خاشقجي عقب دخوله لقنصلية بلاده هو تنازل فرضته الضغوط الدولية على النظام السعودي.
وقال: "إن هذه الرواية، بما، تحمله من اعتراف بقتل جمال خاشقجي أو موته كما أسموه، في الحقيقة هي بداية النهاية.
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"هذا هو التنازل الأول وسيتلوه تنازلات. إنها تذكرني بكلمة الرئيس التونسي (السابق زين العابدين) بن علي قبل رحيله... وبخطاب (حسني) مبارك قبل رحيله وبخطاب (معمر) القذافي قبل رحيله".
وتساءل نور: "إذا كانت وفاة خاشقجي نتجت عن مشاجرة كما ورد في بيان النيابة السعودية فلماذا تمت إقالة نائب رئيس المخابرات السعودي".
وكان مرسوم ملكي سعودي قد أمر بإعفاء اللواء أحمد العسيري من منصبه كنائب للاستخبارات العامة بالمملكة.
وقال فاتح أوكى، المدير التنفيذي للاتحاد، إن النظام السعودي لديه تاريخ سابق في اختطاف الشخصيات السياسية، مشيراً لاختفاء رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ثم إعلانه استقالته من منصبه من الرياض في شهر نوفمبر-تشرين الثاني من العام الماضي قبل أن يعود إلى لبنان ويستمر في منصبه.