العسيري: من وجه عصري للجيش السعودي إلى "كبش فداء" لمقتل خاشقجي

اللواء أحمد العسيري، اسم اشتهر بقوة بآذان وأعين كل من يتابع السياسة السعودية عبر السنوات الثلاث الماضية فصعد صعوداً سريعاً من متحدث رسمي لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن لمسؤول مرموق بالمخابرات السعودية قبل أن يعفى من منصبه في أعقاب اعتراف المملكة بمقتل الكاتب المعارض جمال خاشقجي.

الظهور الأول

نشأ العسيري في بلدة محايل بمحافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وتدرج بالحياة العسكرية وساعده على ذلك تلقي دورات متطورة بأكاديميات عسكرية كبيرة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.