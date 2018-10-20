العسيري: من وجه عصري للجيش السعودي إلى "كبش فداء" لمقتل خاشقجي

اللواء أحمد العسيري، اسم اشتهر بقوة بآذان وأعين كل من يتابع السياسة السعودية عبر السنوات الثلاث الماضية فصعد صعوداً سريعاً من متحدث رسمي لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن لمسؤول مرموق بالمخابرات السعودية قبل أن يعفى من منصبه في أعقاب اعتراف المملكة بمقتل الكاتب المعارض جمال خاشقجي.
الظهور الأول
نشأ العسيري في بلدة محايل بمحافظة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وتدرج بالحياة العسكرية وساعده على ذلك تلقي دورات متطورة بأكاديميات عسكرية كبيرة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
ظهر العسيري مع انطلاق عملية "عاصفة الحزم" لقوات التحالف باليمن في مارس-آذار عام 2015. ومنذ اليوم الأول للعملية العسكرية كان هو المتحدث الرسمي المسؤول عن المؤتمرات الصحفية اليومية التي أجرتها القيادة السعودية لمتابعة تطورات العمل العسكري على الأراضي اليمنية.
وانبهر كثيرون من أسلوب العسيري اللبق والمحترف في الحديث، بالإضافة لإجادته اللغتين الإنجليزية والفرنسية واعتماده على أساليب تكنولوجية متطورة لشرح أداء قوات التحالف في معركتها ضد جماعة الحوثي باليمن.
كذلك نجح العسيري – على الأقل في بدايات العمليات العسكرية – في الدفاع القوي عن الانتقادات الدولية التي اتهمت قوات التحالف باستهداف المدنيين وخرق المعاهدات الحقوقية الدولية.
وعلى الرغم من خفوت ضوء تلك المؤتمرات اليومية حتى نهايتها بعد شهور قليلة من الحرب التي لازالت طبولها تدق دون أي حسم حتى الآن، إلا أنها بدت وكأنها مجرد بداية لمستقبل سياسي حافل للعسيري.
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فتزامن صعوده مع صعود الأمير محمد بن سلمان للتدرج في المناصب والمسؤوليات حتى صار الأخير ولياً للعهد فاعتمد على العسيري كوجه للسياسة السعودية خارجياً.
وظهر العسيري في زيارة لإلقاء كلمة بمؤتمر دولي في العاصمة البريطانية لندن في مارس-آذار الماضي أشهر فيها بأصبعه الأوسط لمجموعة من المحتجين على سياسات بلاده في اليمن وعاد بعدها ليعين نائبا لمدير المخابرات العامة السعودية.
وادعى تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن العسيري الذي وثق فيه بن سلمان هو من اقترح على الأخير التعامل مع ملف خاشقجي ومعارضين آخرين بشكل عاجل.
كما قالت الصحيفة إن العسيري كان بصدد إنشاء فرقة لتنفيذ العمليات الخاصة في إطار عمل المخابرات السعودية.
"كبش الفداء"
وجاء اختفاء خاشقجي فور دخوله للقنصلية السعودية بإسطنبول ثم اعتراف السعودية بمقتله "خلال شجار" وقع داخل القنصلية لتتعرّض المملكة لواحدة من أعنف حملات الانتقادات الدولية، فبدا أن العسيري قد يكون "كبش الفداء" الذي يمكنه حفظ ماء وجه ولي العهد السعودي/ كما أشارت مصادر غربية.
وبالفعل، تصدر العسيري قائمة من أسماء المسؤولين التي صدرت مراسيم ملكية بإعفائها من مناصبها فور الاعتراف السعودي لتنتهي قصة صعوده السريع إلى القمة العسكرية والسياسية بالمملكة.
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