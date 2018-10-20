يحكي الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي قصة تسفيره وأسرته لمدينة إزمير التركية وما لاقوه من معاناة خلال "سفر برلك" في تغريدة له في آب 2014. وهو ما عرف بقصة خروج وترحيل أهل المدينة المنورة في العام 1918 في الواقعة الشهيرة "سفر برلك" والتي تعني التهجير الجماعي إبان حكم الدولة العثمانية.
خاشقجي والقطة وسفر برلك.. وتغريدة خطيبته بعد مقتله
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خاشقجي والقطة وسفر برلك.. وتغريدة خطيبته بعد مقتله
لم يكتب لجمال خاشقجي أن يكمل الرواية عن أجداده ولا أن يغرد للتاريخ ما رواه والده له، ولا أن يستكمل مشاهد الفيلم، لكنه رأى وأدرك وكتب عن أن ما حل بالشعبين السوري والعراقي على مدى العقدين الماضيين وحتى يومنا هذا لا تجاريه مأساة ولا عذابات المشردين، كان قريبا ملتصقا بقضايا مصيرية تعصف بالمنطقة العربية، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب في سوريا والعراق وإيران، والأزمة مع قطر، وكتب عما يحتاجه العرب حاليا من حرية التعبير ونبّه إلى أن اضمحلال الأمة يكمن في عجزها المعرفي.