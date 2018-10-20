السعودية تعترف بوفاة خاشقجي إثر ما تقول إنه شجار وقع داخل قنصلية الرياض في اسطنبول.
السعودية تعترف بمقتل خاشقجي إثر شجار داخل قنصيلتها باسطنبول وإقالة أحمد عسيري وسعود القحطاني
السعودية تعترف بمقتل خاشقجي إثر شجار داخل قنصيلتها باسطنبول وإقالة أحمد عسيري وسعود القحطاني
أعلن النائب العام السعودي وفاة الصحفي المعارض جمال خاشقجي بحسب التحقيقات التي أُجريت وقال المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.
وقال النائب العام إن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.
على صعيد آخر أعلن التلفزيون السعودي أنه تم إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديون الملكي من منصبه بالإضافة إلى أحمد العسيري من منصبه في المخابرات العامة. كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة.
وقد أشادت الرياض بموقف أنقرة حيث قال مصدر بوزارة الخارجية السعودية إن تركيا "الشقيقة" والرئيس رجب طيب أرودغان أبدت "تعاونا مميزا" في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.