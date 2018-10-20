قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين أمنيين في أفغانستان إن تفجيرا انتحاريا رابعا هز العاصمة الأفغانية كابول السبت. وأضاف ذات المصدر أن عشرة أشخاص قتلوا على الأقل خلال التفجير وأصيب أكثر من 123 أخرين، فيما تخشى السلطات ارتفاع عدد الضحايا بالتزامن مع خروج الأفغان للتصويت في الانتخابات التشريعية.
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مسؤولون أمنيون: 10 قتلى على الأقل في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول تزامنا مع الانتخابات
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مسؤولون أمنيون: 10 قتلى على الأقل في تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول تزامنا مع الانتخابات
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت في وقت سابق السبت عن وقوع 3 انفجارات في العاصمة كابول. كما تحدث مشفى منظمة الطوارئ الإيطالية في أفغانستان عن وصول 30 جريحا من بينهم طفل واحد.
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