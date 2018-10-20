أي الدول دعمت السعودية في تفسيرها لوفاة خاشقجي.. وما موقف هيئة كبار العلماء؟

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة".

بعد الإعتراف المثير للجدل الذي صدر عن المملكة العربية السعودية السبت بشأن إختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتأكيد وفاته إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول وإقالة مسؤولين رفعي المستوي في أجهزة الدولة بسبب الحادث، سارعت ثلاث دول عربية للإشادة بموقف السعودية في قضية وفاة خاشقجي في القنصلية بعد أسبوعين من إنكار صلتها باختفائه. ووصفت مصر حليفة السعودية بما وصفته "بالقرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة" التي اتخذها العاهل السعودي في قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن أبو ظبي تدعم بيان المملكة العربية السعودية بخصوص وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضافت على تويتر أن الإمارات "تشيد بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين بشأن قضية خاشقجي".

كما دعمت البحرين القرارات التي اتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية البحرينية "تشيد مملكة البحرين بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين... لأجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية". وأضاف البيان أن القرارات "تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ".

اليمن هو الأخر الذي يشهد نزاعا قويا مع السعودية، أعلن دعمه لموقف الرياض في قضية خاشقجي وأفادت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة المدعومة من السعودية بأن اليمن يشيد قرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

إقالة مسؤولين في أجهزة الدولة والملك يوكل إعادة هيكلة جهاو المخابرات لولي العهد

قالت وسائل إعلام سعودية رسمية أن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية أمر بإقالة سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي، والذي يعد المساعد الرئيسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأحمد العسيري نائب رئيس جهاز المخابرات.

جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه السعودية إن الصحفي المفقود جمال خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في اسطنبول في رواية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها موثوق بها لكن أعضاء الكونغرس الأمريكي يجدون صعوبة في تصديقها.

ولم تقدم السعودية دليلا لدعم روايتها للأحداث التي أدت إلى وفاة خاشقجي ولم يتضح ما إذا كان الحلفاء الغربيون سيقتنعون بتفسير السعودية لما حدث. كما أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي عهده محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي

ولد سعود القحطاني في 7 يونيو/حزيران 1978 في العاصمة السعودية، الرياض، حصل على شهادة البكالوريا في القانون من جامعة الملك سعود وتمكن من الوصول إلى رتبة نقيب في كلية الملك فيصل الجوية قبل أن يتحول إلى ديوان ولي العهد. شغل سعود القحطاني احد الرجال المقربين من ولي العهد حمح بن سلمان منصب مستشارا قانونيا في الأمانة العامة لديوان ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز في العام 2003.

تقلد سعود القحطاني عدة مناصب في الديوان الملكي وفي العام 2012، رقي إلى منصب مستشار في الديوان في الملكي ثم في العام 2015 مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. في العام 2017 عين القحطاني رئيسا للاتحاد السعودي للأمن السيبرالي والبرمجة والدرونز وفي العام 2018 المشرف العام على اللجنة العليا للاتحادات الرياضية القتالية.

اللواء الركن أحمد العسيري نائب رئيس جهاز الاستخبارات السعودي

أحمد العسيري، الذي كان يشغل إلى غاية الجمعة منصب نائب رئيس جهاز الاستخبارات أقيل من منصبه. هذا السؤول السعودي الرفيع انضم إلى الجيش في عام 2002 وعمل متحدثا باسم التحالف بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بعدما قاد الأمير محمدبن سلمان السعودية إلى المشاركة في الحرب الأهلية اليمنية في 2015. كان عسيري قد عين نائبا لرئيس الاستخبارات بمرسوم ملكي في أبريل نيسان 2017.

قرار العاهل السعودي بحسب وكالة الأنباء السعودية تضمنت إعفاء اللواء رشاد بن حامد المحمادي، مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة وإقالة اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية واللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات.

هيئة كبار العلماء بالسعودية وأئمة يشيدون بقرارات الملك بشأن قضية خاشقجي

أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن هيئة كبار العلماء بالسعودية قالت السبت إن قرارات الملك سلمان فيما يتعلق بوفاة الصحفي جمال خاشقجي تحقق "العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وتابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية بقولها "إن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وجاءت إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله تعالى – تأتي انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائناً من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات".

كما أكدت الأمانة العامة حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.