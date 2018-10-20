لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت احتمالات أخرى لعواقب تشمل فرض عقوبات على السعودية على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خشاقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
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ترامب يقول هناك احتمالات أخرى لعواقب تشمل فرض عقوبات على السعودية
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ترامب يقول هناك احتمالات أخرى لعواقب تشمل فرض عقوبات على السعودية
وقال ترامب في نيفادا إن مكان تواجد جثة جمال خشاقجي لا تزال مختفية وأن لا أحد يعلم بمكانها وهذا يدعو للقلق. وأضاف الرئيس الأمركي ولي العهد السعودي ربما لم يكن على علم بمقتل خاشقجي، نافيا في الوقت ذاته ان يكون قد إطلع على تسجيل مصور من القنصلية السعودية في تركيا.
وبشأن صفقات الأسلحة ما بين واشنطن والرايض قال ترامب إن إلغاء صفقة السلاح للسعودية سيضرنا أكثر مما يضرهم.
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