ترامب يعلن ثقته في التفسير السعودي بشأن وفاة خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن التفسير الذي أعلنته السعودية بشأن كيفية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول موثوق به.
وقال ترامب للصحفيين إن ما أعلنته السعودية بشأن ملابسات وفاة خاشقجي "خطوة أولى جيدة". وأضاف أنه يفضل ألا تتضمن أي عقوبات ضد الرياض إلغاء الطلبيات الدفاعية الكبيرة.
وقبل صدور التصريحات السعودية قال ترامب إنه قد يفكر في فرض عقوبات على الرياض على الرغم من عدم استعداده أيضا على ما يبدو إلى النأي بنفسه بشكل كبير عن السعودية مشيرا إلى دور الرياض في مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وصفقات السلاح المحتملة المربحة.
وأكد الرئيس الأمريكي أن ما حدث مع خاشقجي هو أمر غير مقبول، ولكنه في الوقت ذاته شدد على اعتقاده بأن القيادة السعودية لم تكذب عليه في تفسيراتها السابقة لاختفاء خاشقجي قبل الإعلان عن موته.
وقال ترامب إنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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