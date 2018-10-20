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ترامب: الكونغرس سيشارك في إعداد رد أمريكا بشأن قضية خاشقجي

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ترامب: الكونغرس سيشارك في إعداد رد أمريكا بشأن قضية خاشقجي

ترامب: الكونغرس سيشارك في إعداد رد أمريكا بشأن قضية خاشقجي
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(Reuters)
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الكونغرس الأمريكي سيشارك في تحديد الرد الأمريكي فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال للصحفيين في سكوتسديل في أريزونا "سأجعل الكونغرس يشارك في تقرير ما سنفعله".

وأضاف "سأصغي جيدا لما سيقوله الكونغرس. لديهم موقف قوي بهذا الشأن أيضا. لذا سأفعل هذا مع الكونجرس".

ويسيطر رفاق ترامب الجمهوريون على الكونغرس.

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