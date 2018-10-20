البيت الأبيض يدعو للعدالة وأعضاء بالكونغرس ينتقدون البيان السعودي حول وفاة خاشقجي

قال البيت الأبيض يوم الجمعة في بيان إنه سيضغط من أجل تحقيق العدالة بعد أن أعلنت السعودية موت الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول وأنه جرى اعتقال 18 سعوديا فيما يتصل بموته.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "سيواصل البيت الأبيض متابعة التحقيقات الدولية في الحادث المأساوي عن كثب والدعوة لتحقيق العدالة بشكل ملائم وشفاف ويتفق مع كل الإجراءات القانونية".