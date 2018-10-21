قالت السلطات التايوانية الأحد إن قطارا خرج عن القضبان في شمال شرق البلاد مما تسبب في سقوط 18 قتيلا على الأقل وإصابة 160.
قطار ينحرف عن السكة في تايوان يخلف 18 قتيلا على الأقل
قطار ينحرف عن السكة في تايوان يخلف 18 قتيلا على الأقل
وانقلبت عدة عربات في الحادث الذي وقع في مقاطعة يلان قرب منطقة ساحلية تعد نقطة جذب للسائحين. وقالت إدارة الإطفاء في بيان إنه بحلول الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي كان هناك 18 قتيلا و160 مصابا.
وكتبت تساي إينج وين رئيسة تايوان على صفحتها على فيسبوك "سنبذل قصارى جهدنا في عملية الانقاذ"، فيما قالت إدارة السكك الحديدية في تايوان أن تحقيقا بدأ للتوصل لسبب الحادث.
وتتحرى السلطات لمعرفة ما إذا كان هناك أي أجانب على متن القطار.
وأوضحت تغطية تلفزيونية محلية عمال الانقاذ وعشرات من العسكريين يمشطون الحطام مساء يوم الأحد بحثا عن ناجين وعربات إسعاف تقف بالجوار.
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