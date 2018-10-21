العفو الدولية تطالب السعودية بالكشف عن وتسليم جثة خاشقجي

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفصاح عن موقع وتسليم جثة الكاتب المعارض جمال خاشقجي لأطباء شرعيين محايدين حتى يمكن الوقوف على السبب وراء وفاته.
وكانت النيابة السعودية اعترفت يوم السبت بمقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في العاصمة التركية إسطنبول وأضافت أن شجاراً وقع بينه وبين أشخاص داخل القنصلية أفضى إلى موته.
وقالت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط بالمنظمة، إن نتائج التحقيقات السعودية "ليست جديرة بالثقة وتشير إلى مستوى جديد من التدني لسجل حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية".
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وأضافت: "نطالب السلطات السعودية بالتسليم الفوري لجثة جمال خاشقجي حتى يمكن تشريحها بواسطة خبراء الطبي الشرعي المستقلين وفقاً للمعايير الدولية".
كذلك طالبت حديد السعودية بتوفير كافة الأدلة المتعلقة بوفاة خاشقجي لهيئة تحقيق مستقلة تٌشكّل بقرار من الأمم المتحدة بعد أن تطلب السلطات التركية ذلك رسمياً.
وطبقاً لحديد، مقتل خاشقجي هو "اغتيال مروّع داخل أراضي قنصلية يرقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء".