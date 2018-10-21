قالت وكالة أسوشيتدبرس نقلا عن مسؤولين رسميين أفغان إن عبوة ناسفة وضعت على جانب الطريق قتلت أحد عشر مدنيا على الأقل بولاية نانغارهار شرق البلاد.
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حبر الانتخابات في أفغانستان مصبوغ بالدم.. 11 قتيلا بينهم ستة أطفال في تفجير شرق البلاد
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حبر الانتخابات في أفغانستان مصبوغ بالدم.. 11 قتيلا بينهم ستة أطفال في تفجير شرق البلاد
@ Copyright :رويترز
المتحدث باسم ولاية عطاء الله خوغياني قال ان من بين ضحايا الأحد ستة أطفال. ووقع التفجير في اليوم الاقتراع الثاني لانتخاب برلمان جديد في أفغانستان.
وقد تم تمديد عملية التصويت بسبب هجمات أمس السبت فضلا عن مشكلات تقنية فنية ساهمت في تعطيل سير عملية الاقتراع بشكل طبيعي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير الأحد، يشار إلى ان حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية ينشطان في ولاية نانغارهار.