يهودية متدينة أسترالية متهمة بإنتهاكات جنسية ضد أطفال تلتمس الحبس المنزلي في إسرائيل

قدمت مالكا ليفر، المديرة الأسترالية السابقة لمدرسة يهودية والمتهمة بإغتصاب والتحرش بأطفال وإساءة معاملتهم استئنافا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإطلاق سراحها من سجن النساء نيفي تيرزا ووضعها قيد الإقامة الجبرية. وكانت اسرائيل قد ألقت القبض على المُدرِسة السابقة في فبراير/ شباط المنصرم بالتنسيق مع الشرطة الدولية الأنتربول وبإلحاحا من السلطات الأسترالية وأمرت المحكمة الإسرائيلية بإخضاع ليفر إلى تقييم نفسي.
وتوجه أستراليا بدورها نفس التهم لمالكا ليفر في 74 قضية اغتصاب وتحرش حين كانت تشغل منصب مسؤولة عن مدرسة لليهود الأرثوذكس في ملبورن، وتطالب السلطات الأسترالية إسرائيل بتسليمها ليفر لمحاكمتها منذ فرارها وعائلتها إلى إسرائيل في العام 2008.