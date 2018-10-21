وفاة رئيس وزراء هولندا السابق فيم كوك عن ثمانين عاماً

أعلن حزب العمل الهولندي في بيان وفاة فيم كوك، الذي تولى رئاسة الوزراء في هولندا لفترة طويلة حظى خلالها باحترام واسع بسبب أسلوب قيادته الذي اعتمد على بناء التوافق بين السياسيين، إثر أزمة قلبية يوم السبت.
وقاد كوك (80 عاما) ائتلافين ينتميان للوسط في الفترة بين عامي 1994 و2002 والتي أشرف في بدايتها على إصلاحات ثم شهدت البلاد فترة نمو اقتصادي قوي.
وينظر إلى كوك باعتباره مهندس النموذج الهولندي للحكم بالتوافق والذي اتفقت بموجبه الحكومة مع العمال وأصحاب الأعمال على إصلاحات كبرى.
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وأشاد مارك روته رئيس الوزراء بكوك قائلا "تمكن من السمو فوق (الاعتبارات) الحزبية أثناء عمله وزيرا للمالية أولا ثم رئيسا للوزراء".
وأضاف في بيان أن كوك كان "جديرا بالثقة تماما ومستقيما للغاية وانصب تركيزه دائما على (إيجاد) الحلول".
وقبل توليه مناصب حكومية تولى كوك مناصب قيادية في نقابات العمال.
وخلال فترة توليه رئاسة الوزراء خفض كوك الضرائب وتقدم بإصلاحات بشأن حوافز العمل كما كبح الإنفاق.