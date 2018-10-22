شاهد: آلاف الخراف تتجول في شوارع مدريد

تم جمع أكثر من 2000 رأس غنم في شوارع مدريد، الأحد (21 أكتوبر 2018)، في احتفال فريد يقام كل خريف في العاصمة الإسبانية.
"لا فييستا دو لا تراشومانيا" هو مهرجان قديم، ورغم أنه توقف لسنوات عدة، فقد أعُيد إحياؤه عام 1993، ويهدف لنقل الرعاة لأغنامهم إلى مراع أأكثر دفئا في فصل الشتاء.
ويرافق القطعان مجموعة من الراقصين والموسيقيين، ويرتدون ملابس ملونة وأزياء تقليدية.
وتماشيا مع التقليد، رحب رئيس بلدية المدينة بالأغنام، وسمح للحيوانات بالمرور عبر المدينة.
ويصادف هذا العام مرور 600 عام على إعطاء الملكية الإسبانية للرعاة الحق في نقل مواشيهم ما بين المواسم.
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