شاهد: السلطات التركية تعثر على سيارة تابعة للقنصلية السعودية بمرأب للسيارات في اسطنبول

ذكر تلفزيون (إن.تي.في) ووسائل إعلام محلية أخرى أنه جرى العثور على سيارة تخص القنصلية السعودية في اسطنبول في حي سلطان غازي بالمدينة، مضيفة أن الشرطة ستفتش المركبة.
وتحقق السلطات التركية والسعودية في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد أن دخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول. وبعد أسابيع من نفي معرفة مصيره، قال مسؤولون سعوديون إن الصحفي البارز قتل في عملية سارت على نحو خاطئ.
تركيا تقول إنها تعمل جاهدة لكشف ملابسات مقتل خاشقجي
وقال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا ستصل إلى أقصى مدى ممكن لكشف ملابسات جريمة "القتل المشينة" للصحفي السعودي جمال خاشقجي.
واختفى خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عندما دخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وبعد أسابيع من إنكار أي معرفة عن مصيره قال المسؤولون السعوديون إن خاشقجي قتل في "عملية سارت على نحو خاطئ".
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنه لن يبقى أي شيء طي الكتمان بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي، مضيفا أن المسؤولين السعوديين يتحملون مسؤولية الكشف عن الحقائق.
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