كل ما تود معرفته عن قضية خاشقجي وتداعياتها منذ اعتراف السعودية بمقتله

ضجة كبيرة أحدثها الإعلان الرسمي عن وفاة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي بعد أسابيع من الغموض والتصريحات المتضاربات والتسريبات الصحفية أفضت أخيرا إلى اعترافالسعودية بمقتله أثناء التحقيق معه على يد مجموعة من السعودية.
وكان خاشقجي قد توجه في الثاني من أكتوبر تشرين الأول إلى قنصلية الرياض في مدينة اسطنبول بتركيا بغرض
- الإثنين 22 أكتوبر تشرين الأول
5 موظفين أتراك بقنصلية السعودية في اسطنبول يدلون بشهاداتهم
ذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي اليوم الاثنين أن خمسة موظفين أتراك في القنصلية السعودية باسطنبول يدلون بشهاداتهم في تحقيق بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وسبق أن قال التلفزيون أن 20 من موظفي القنصلية أدلوا بشهاداتهم أمام المدعين فيما له صلة بالواقعة الأسبوع الماضي.
ألمانيا تحث دول الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية
ذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الاثنين أن ألمانيا تريد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
هل تلجأ السعودية لسلاح النفط؟ الرياض تقول "لا نية"
قال وزير الطاقة السعودي يوم الاثنين إنه لا نية لدى السعودية لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 1973 وإنها ستفصل النفط عن السياسة وذلك وسط أزمة متفاقمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأبلغ الوزير خالد الفالح وكالة تاس الروسية للأنباء عندما سئل إن كان من الممكن أن يتكرر حظر 1973 "لا توجد نية."
الرئيس الإندونيسي يلتقي بوزير الخارجية السعودي ويعبر عن أمله في أن يكون التحقيق في مقتل خاشقجي "شفافا وشاملا"
- الأحد 21 أكتوبر تشرين الأول
السعودية: قتل خاشقجي "خطأ جسيم" وولي العهد لم يكن على علم بالواقعة
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول في مقابلة لشبكة فوكس الأمريكية إن الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بما حدث للصحفي المعارض جمال خاشقجي.
فيما يلي.. الملف الكامل لحادثة اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية منذ اليوم الأول.
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الملف الكامل لاختفاء خاشقجي.. منذ اليوم الأول لدخوله القنصلية حتى إعتراف السعودية بمقتله
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