كل ما تود معرفته عن قضية خاشقجي وتداعياتها منذ اعتراف السعودية بمقتله

ضجة كبيرة أحدثها الإعلان الرسمي عن وفاة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي بعد أسابيع من الغموض والتصريحات المتضاربات والتسريبات الصحفية أفضت أخيرا إلى اعترافالسعودية بمقتله أثناء التحقيق معه على يد مجموعة من السعودية.

وكان خاشقجي قد توجه في الثاني من أكتوبر تشرين الأول إلى قنصلية الرياض في مدينة اسطنبول بتركيا بغرض