عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: الإفراج عن لاعب كرة القدم الأمريكية راي كاروث بعد 19 عاما من السجن

 محادثة
تقرأ الآن:

شاهد: الإفراج عن لاعب كرة القدم الأمريكية راي كاروث بعد 19 عاما من السجن

شاهد: الإفراج عن لاعب كرة القدم الأمريكية راي كاروث بعد 19 عاما من السجن
@ Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

أُفرج الاثنين، عن لاعب كرة القدم الأمريكية راي كاروث، من سجن في نورث كارولينا.

وقد بقي كاروث في السجن لحوالي 19 عاما، بعد أن أدين بالتآمر لقتل صديقته الحامل تشيريكا آدامز، في العام 1999، بإطلاق النار عليها.

الظهور الأول لكاروث في عالم كرة القدم كان في العام 1997، وتوقع المراقبون له مستقبلا رياضي جيد، إلا أن دخوله السجن أعاق تقدمه.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

وكان كاروث قد طلب من حماته تربية ابنه، الذي تمت ولادته بعملية قيصرية لوفاة والدته في حادث إطلاق النار.

وصرح بأنه يود أن يلتقي بابنه الذي بلغ 19 عاما، ويعاني من شلل دماغي، بسبب نقص الأوكسجين، خلال فترة إصابة والدته.