أُفرج الاثنين، عن لاعب كرة القدم الأمريكية راي كاروث، من سجن في نورث كارولينا.
شاهد: الإفراج عن لاعب كرة القدم الأمريكية راي كاروث بعد 19 عاما من السجن
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شاهد: الإفراج عن لاعب كرة القدم الأمريكية راي كاروث بعد 19 عاما من السجن
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وقد بقي كاروث في السجن لحوالي 19 عاما، بعد أن أدين بالتآمر لقتل صديقته الحامل تشيريكا آدامز، في العام 1999، بإطلاق النار عليها.
الظهور الأول لكاروث في عالم كرة القدم كان في العام 1997، وتوقع المراقبون له مستقبلا رياضي جيد، إلا أن دخوله السجن أعاق تقدمه.
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وكان كاروث قد طلب من حماته تربية ابنه، الذي تمت ولادته بعملية قيصرية لوفاة والدته في حادث إطلاق النار.
وصرح بأنه يود أن يلتقي بابنه الذي بلغ 19 عاما، ويعاني من شلل دماغي، بسبب نقص الأوكسجين، خلال فترة إصابة والدته.