الأفارقة يجعلون من الفرنسية لغة عالمية

يبدو أنّ اللغة الفرنسية أصبحت خامس لغة على مستوى العالم من حيث التحدث، ويعود الفضل في ذلك إلى ملايين الأفارقة الذين يتحدثونها بشكل يومي. حسب آخر تقرير للمنظمة العالمية للفرنكوفونية هناك 300 مليون شخص في القارات الخمس يتحدثون لغة موليير حيث تصنف اللغة الفرنسية في المركز الخامس بعد الصينية، الإنجليزية، الاسبانية والعربية.

وأشار التقرير أن "مركز جاذبية الفرنكوفونية يواصل التحرك جنوبًا" حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يتحدثون الفرنسية بشكل مطرد وبزيادة نسبتها 9.6 في المائة منذ العام 2014. ومنذ العام 2010 إلى غاية الآن زاد عدد المتحدثين بالفرنسية بحوالي 22.7 مليون شخص ومن بين هؤلاء 68 في المائة يتواجدون في افريقيا جنوب الصحراء، بينما يعيش 22 في المائة في شمال إفريقيا. وهناك 7 في المائة في الأميركتين بينما تضم أوروبا 3 في المائة فقط من المتحدثين بالفرنسية.