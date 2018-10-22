برلين توقف صادرات الأسلحة للسعودية وتدعو الدول الأوروبية لاتخاذ لنفس الخطوة

ذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يوم الاثنين أن ألمانيا تريد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقدمت الرياض عدة روايات متضاربة بشأن مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول في قنصليتها في الرياض. ووصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الحادث بأنه "خطأ كبير وجسيم"، لكنه سعى إلى حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الأزمة المتفاقمة، بالقول إنه لم يكن على علم بالواقعة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت يوم الأحد أن بلادها ستوقف تصدير الأسلحة للسعودية في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بمقتل خاشقجي.

وقال ألتماير، وهو حليف مقرب لميركل، إن تفسيرات الرياض للقضية غير مقنعة حتى الآن.

وأضاف لتلفزيون (ZDF) "ثمة اتفاق داخل الحكومة على أننا لن نصدر مزيدا من الأسلحة في الوقت الحالي لأننا نريد معرفة ما حدث".

ووافقت الحكومة الألمانية منذ بداية العام على صادرات أسلحة تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو (462 مليون دولار) للسعودية، مما يجعلها ثاني أكبر مشتر للأسلحة الألمانية بعد الجزائر.

وسئل ألتماير عما إذا كان سيعدل عن صفقات سلاح سبق الاتفاق عليها مع السعودية، فقال إنه سيجري اتخاذ قرار في هذا الصدد "قريبا جدا".

وقال الوزير الألماني إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توقف صادرات الأسلحة للسعودية كي تزيد الضغط على الرياض بشأن قضية خاشقجي.

وأضاف "من المهم بالنسبة لي أن نتوصل إلى موقف أوروبي مشترك".

ومضى يقول "لن يكون هناك تأثير على الرياض إلا إذا كانت جميع الدول الأوروبية متفقة (على موقف موحد). لن تكون هناك أي عواقب إيجابية إذا أوقفنا صادرات الأسلحة بينما في نفس الوقت دول أخرى تسد النقص".

كما حث ساسة ألمان كبار جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في مطلع الأسبوع على الانسحاب من مؤتمر استثماري سيبدأ غدا الثلاثاء في السعودية.