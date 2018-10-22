ذكرت وكالة أنباء الأناضول في ساعة متأخرة ليل الأحد إن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب ناقشا هاتفيا قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت الوكالة إن "أردوغان وترامب اتفقا على ضرورة كشف كل ملابسات مقتل خاشقجي".
أردوغان وترامب يشددان على ضرورة كشف كل ملابسات وفاة خاشقجي
ذكرت وكالة أنباء الأناضول في ساعة متأخرة ليل الأحد إن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب ناقشا هاتفيا قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت الوكالة إن "أردوغان وترامب اتفقا على ضرورة كشف كل ملابسات مقتل خاشقجي".
وأضافت الوكالة أن الرئيسين أكدا أيضا أهمية اتفاق إدلب بسوريا وتنفيذ خارطة الطريق بشأن منبج والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وتعد إدلب والمناطق المجاورة لها آخر معاقل مسلحي المعارضة السورية الذين بدأوا انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2011. والمنطقة يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة أكثر من نصفهم نزحوا مرة واحدة على الأقل من مناطق أخرى أثناء الحرب.
وتوصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق لإقامة منطقة عازلة بعمق يتراوح بين 15 و 20 كيلومترا في المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة مع إخلاء هذه المنطقة من كل الأسلحة الثقيلة والمتشددين .
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا في يونيو حزيران يقوم البلدان بتنسيق دوريات منتظمة بمنطقة منبج بشمال سوريا حيث توجد وحدات حماية الشعب الكردية. وحذر أردوغان من أن أنقرة "ستقوم بما يلزم" لضمان مغادرة وحدات حماية الشعب منبج طبقا للاتفاق مع الولايات المتحدة.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.