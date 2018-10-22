شاهد: لقطات جديدة لخاشقجي وخطيبته يغادران بنايتهما إلى القنصلية السعودية

أظهرت لقطات جديدة لكاميرات مراقبة تليفزيونية مغلقة، نشرت يوم الإثنين 22 تشرين الأول/ أكتوبر، الصحفي جمال خاشقجي وخطيبته خديجة جنكيز في اليوم الذي اختفى فيه الصحفي السعودي.
اللقطات التي حصلت عليها هيئة الإذاعة التركية (ANEWS) يبدو فيها خاشقجي و جنكيز تاركين شقتهما في حي توبكابي في إسطنبول قبل التوجه إلى القنصلية السعودية.
وكان خاشقجي، قد اختفى بعد دخوله القنصلية للحصول على وثائق، وسط ترجيحات أنه قتل داخل مقر البعثة الدبلوماسية وهو ما نفاه السعوديون منذ بداية الأزمة وسط إصرار على أنه غادر المبنى يومها، قبل اعتراف رسمي في 20 تشرين الأول/ أكتوبر أنه قتل إثر اشتباك في القنصلية.
ووصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وفاة خاشقجي بأنها "خطأ كبير وخطير"، في حين أحيل المسؤولون في القنصلية إلى التحقيق بحسب السلطات السعودية.
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