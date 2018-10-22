شرطة نيويورك توقف استخدام 3000 كاميرا محمولة بعد انفجار احداها

أعلنت إدارة شرطة مدينة نيويورك إيقافها استخدام حوالي 3000 كاميرا صغيرة تعلق على الجسد، بعد أن انفجرت احداها.
وذكر بيان صادر عن الشرطة بأن أحد أفراد الدوريات، لاحظ خلال جولته التفقدية، بأن دخانا يخرج من الجزء السفلي من الكاميرا المعلقة عليه، فأزالها على الفور، وانفجرت بعدها.
وأكدت الشرطة بأن أحدا لم يصب خلال الحادث، وأنه سيتم التحقيق في أسباب هذا الخلل، وألمح البيان إلى أن هنالك احتمالية أن تكون البطارية قد اشتعلت داخل الكاميرا.
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وقد تم إيقاف الكاميرات من طراز LE-5، كما تم الإبقاء على نفس النوع من الكاميرات، لكن من طراز LE-4 التي يرتديها الجسم.
وذكرت الشرطة أنه يتم استخدام 2990 كاميرا من هذا الطراز، وتوزع الشرطة حوالي 15500 كاميرا محمولة على الجسم، وكان من المخطط لزيادة العدد ليصل إلى 22000، بنهاية العام 2019.