فرنسا: دعوات لمزيد من الحزم ضد العنف المدرسي بعد أن رفع تلميذ مسدّسا بوجه المعلّمة

لا تزال قضية العنف المدرسي الذي تعرضت له أستاذة في إحدى ثانويات كريتاي بمنطقة فال دو مارن الباريسية، تشغل الطبقة السياسية والرأي العام في فرنسا. القضية التي تسبب فيها مراهق (15 عاما) أقام الدنيا ولم يقعدها حيث وجهت له تهمة اللجوء إلى العنف بعد بث مقطع فيديو على الإنترنت وهو يوجه مسدسا إلى الأستاذة ويأمرها أن تسجله "حاضرا" في الدوام وليس "غائبا"، وقد تبين لا حقا أنّ المسدس مزيف.