العاصمة الفرنسية تحتفي بثقافة "بلاد الشمس المشرقة"
تشهد العاصمة الفرنسية مهرجانات من مناطق مختلفة من اليابان كجزء من معرض " Japonismes 2018 " الذي يهدف للتعريف بالثقافة اليابانية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في إحدى متنزهات باريس الشهيرة "Jardin D'acclimatation".
وتجول نحو 40 شخصًا يرتدون أزياء محاربي الساموراي في المنتزه لإعادة تمثيل الاستعدادات القتالية لزعيم حرب من القرن السادس عشر. ويعد هذا العرض أهم مهرجان سنوي في محافظة ياماناشي، وسط اليابان.
كما أتيحت الفرصة للباريسيين لمشاهدة مهرجان من مزار كاسوجاتاشا في العاصمة القديمة لنارا.