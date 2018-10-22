شاهد: الأمير هاري في مياه بحيرة ماكنزي

أظهرت بعض الصور التي تداولتها وكالات الأنباء الأمير هاري، وهو يدخل قدميه في مياه بحيرة ماكنزي بجزيرة فريزر في أستراليا. الأمير هاري كان مرفوقا ببعض الحرس والسكان المحليين.
ولم تكن زوجة الأمير هاري، ميغان، دوقة ساسكس إلى جانب زوجها بعد أن خفضت جدول أعمالها المكثف لشعورها بالتعب جراء الحمل حيث يقضي الزوجان الملكيان آخر أسبوع لجولتهما إلى أستراليا ونيوزيلندا وجنوب المحيط الهادئ.
وتعتبر جزيرة فريزر، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لولاية كوينزلاند، أكبر الجزر الرملية في العالم، وتشتهر بغاباتها المطيرة المورقة وبحيراتها العميقة. وقد زار الأمير تشارلز، أمير ويلز ووالد هاري الجزيرة في العام 1994.
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ومن المقرر أن يحضر الأمير هاري وزوجته ميغان دورة ألعاب "إنفكتوس"، التي انطلقت فعالياتها يوم السبت الموافق للعشرين من أكتوبر-تشرين الأول، تعدّ هذه الألعاب حدثا دوليا لعناصر الجيش الذين أصيبوا أثناء العمل.