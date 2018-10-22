أظهرت لقطات مصورة الأمير هاري يساعد بدفع كرسي متحرك لأحد الرياضيين المقعدين في سيدني، وخلال وجود الأمير هتفت إحدى المعجبات: "أتمنى أن تكون طفلة" بالإشارة إلى المولود الذي ينتظره الأمير هاري وزوجته ميغان دوقة ساسكس، فأجابها هاري بدوره: "وأنا أتمنى ذلك".
شاهد: الأمير هاري يتمنى أن يكون مولوده المنتظر فتاة
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شاهد: الأمير هاري يتمنى أن يكون مولوده المنتظر فتاة
يذكر أن ميغان قلصت نشاطاتها خلال الجولة التي يقوم بها الثنائي الملكي في المحيط الهادي ، بحسب ما أفاد قصر كنسينغتون.
وجاء في بيان القصر: "بعد جدول أعمال حافل، تقرر اختصار أنشطة الدوقة قليلًا لليومين المقبلين قبل إكمال باقي الجولة على مدى عشرة أيام"، وعند سؤال هاري عن سبب غياب زوجته في إحدى الأنشطة أجاب أنها تستريح في المنزل وهذه ضريبة الحمل.