الأجانب يبيعون 1.1 مليار دولار من الأسهم السعودية في أسبوع واحد

أظهرت بعض البيانات أنّ الأجانب باعوا في أسبوع واحد أكثر من 4 مليارات ريال أي حوالي 1.07 مليار دولار من الأسهم السعودية مؤخرا في واحدة من أكبر عمليات البيع منذ افتتاح السوق لتوجيه عمليات شراء أجنبية في منتصف العام 2015. وتعكس عمليات البيع هذه تزعزع العلاقات السعودية بالمستثمرين من جهة وبالحكومات الأجنبية من جهة أخرى بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، الذي أشارت الرياض إلى وفاته أثناء شجار داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، وهو أول اعتراف بموته بعد أن نفت السلطات السعودية لمدة أسبوعين تورطها في اختفائه.

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قال يوم الأحد إن تفسير المملكة العربية السعودية لمقتل الصحفي جمال خاشقجي كان "خطوة أولى جيدة، ولكنها غير كافية"، مضيفًا أنه من السابق لأوانه مناقشة أي عقوبات ضد الرياض بشأن الحادث.

وأظهر تحليل لبيانات البورصة أن الأجانب تمكنوا من بيع أسهم بقيمة خمسة مليارات ريال، واشتروا ما قيمته 991.3 مليون دولار. البيانات أظهرت أيضا أنّ المستثمرين السعوديين وأصحاب الدخل المرتفع باعوا ما قيمته 3.4 مليار ريال من الأسهم خلال الأسبوع، لكن المؤسسات السعودية اشترت أسهماً بقيمة 7.8 مليار ريال.