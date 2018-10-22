وامش الهوينا فما أظن أرضية الشقة إلا من موادّ غير آمنة.. عذرا أبا العلاء!
شاهد: رقصوا وقفزوا فخرقوا أرضية الشقة التي كانوا فيها !
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شاهد: رقصوا وقفزوا فخرقوا أرضية الشقة التي كانوا فيها !
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جُرح نحو 30 شخصا الأحد في بلدة كلمسون بولاية كارولاينا الجنوبية في الولايا المتحدة الأمريكية إثر انهيار أرضية شقة كانوا يتواجدون فيها للاحتفال. وبحسب الشرطة المدينة فقد أقامت مجموعة من الطلبة التابعين لجامعة كليمسون وسكان آخرين حفلا في الشقة فبدؤوا بالرقص والقفز ما أدى لانهيار الأرضية فوق الدور الثاني من البناية. وقد شكر الشهوج أن الأرضية كانت تهتز من تحت أقدام المحتفلين كما لو كانوا فوق ترامبولين. وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة حيث أصيبوا بكسور وجروح طفيفة. وقد فتحت الشرطة تحقيقا في أسباب الحادث الذي وقع في بناية التي يعود تاريخ بنائها إلى العام 2004.