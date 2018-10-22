ذكر خفر السواحل التركي أن طفلين لقيا حتفهما بعد غرق قارب يقل مهاجرين على بعد 50 متراً فقط قبالة ساحل تركيا الغربي قرب مدينة بودروم صباح يوم الاثنين.
مقتل طفلين في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة بودروم التركية
مقتل طفلين في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة بودروم التركية
وقال خفر السواحل إن 17 شخصاً على متن القارب جرى إنقاذهم بينما تم العثور على 17 آخرين على الشاطئ.
وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز محاولات لإنعاش طفلة على الشاطئ وطفلاً فاقداً للوعي أثناء نقله من المياه إلى سيارة إسعاف قريبة.
ولم يحدد خفر السواحل جنسيات المهاجرين.
وقال إن الطفلين توفيا في المستشفى لاحقاً، مضيفاً أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.
وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر أبحروا نحو دول الاتحاد الأوروبي في 2015، وكثير منهم فروا من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتراجع تدفق المهاجرين بشدة بعد اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في عام 2016، وذلك بعدما لقي مئات الأشخاص حتفهم لدى عبورهم إلى جزر اليونان على بعد بضعة أميال من الساحل التركي.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد الذين عبروا البحر المتوسط إلى التكتل الأوروبي، بما في ذلك اللاجئون الذين يقطعون رحلات أطول وأخطر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، بلغ 172301 مهاجر في عام 2017 انخفاضاً من 362753 في 2016 و1015078 في 2015.
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