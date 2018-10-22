شاهد: تدريبات مشتركة لقوات المظلات المصرية والروسية

في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن قوات المظلات المصرية والروسية "واصلت تنفيذ فعاليات وأنشطة التدريب المشترك ’حماة الصداقة 3‘، والذي يعد من أهم التدريبات المشتركة بالمنطقة".
وأضاف البيان إن التدريب "ينفذ بجمهورية مصر العربية داخل ميادين التدريب لقيادة قوات المظلات".
كما قال البيان إن التدريب يعد "امتدادا للنجاحات التى حققتها تدريبات حماة الصداقة المصرية الروسية السابقة، بما يساهم فى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين".
كما أشار إلى أن "المراحل الأولى للتدريب تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالي وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، والتحرك إلى مطارات الإقلاع لتنفيذ عملية الإبرار الجوى بالتنسيق مع القوات الجوية".
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"امتدادا للنجاحات.."
كما قال البيان إن التدريب "شمل على عملية إسقاط جوى مشترك للقضاء على عناصر إرهابية مسلحة بإحدى المناطق السكنية، كذلك القيام بأعمال قتال غير نمطية لقطع طرق ومحاور الإمداد ومنع هروب العناصر المتسللة".
كما أشار إلى أن التدريب "يهدف إلى تبادل الخبرات فى مجالات التخطيط والإدارة والسيطرة، وتأكيد القدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة، وتشكيل قوة إبرار جوى مشتركة بإستغلال كافة الإمكانيات المتيسرة، بما يحقق تنفيذ المهام المختلفة، وكذا التدريب الفنى والتخصصى على أسلوب الإعداد والتجهيز لمعدات الإسقاط المختلفة".
واُختتم بالقول: "يعد تدريب (حماة الصداقة 3) إمتدادا للنجاحات التى حققتها تدريبات حماة الصداقة المصرية الروسية السابقة، بما يساهم فى تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين".