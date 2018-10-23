كل ما تود معرفته عن قضية خاشقجي وتداعياتها منذ اعتراف السعودية بمقتله

وكان خاشقجي قد توجه في الثاني من أكتوبر تشرين الأول إلى قنصلية الرياض في مدينة اسطنبول بتركيا لإستكمال إجراءات ومعاملات قبيل عقد زواجه بأكاديمية تركية ومنذ دخوله القنصلية لم يخرج منها. وقد أنكرت السعودية أية صلة لها بحادثة الاختفاء وقالت إن الصحفي خرج بعد 20 دقيقة من وصوله ثم توالت الروايات والمتضاربة والتبريرات إلى أن اضطرت الرياض أمام الضغط والتنديد الدوليين للاعتراف بمقتل خاشقجي داخل القنصلية ونسبت الجريمة إلى أشخاص تصرفوا دون علم السلطات في السعودية.

ضجة كبيرة أحدثها الإعلان الرسمي عن وفاة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي بعد أسابيع من الغموض والتصريحات المتضاربات والتسريبات الصحفية أفضت أخيرا إلى ا عتراف السعودية بمقتله أثناء التحقيق معه على يد مجموعة من السعودية.

23 أكتوبر تشرين الأول 2018

مديرة المخابرات المركزية الأمريكية تزور تركيا للمساعدة في قضية خاشقجي

مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل تزور تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه وكالات الأمن الدور الذي ربما لعبه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القضية¨

كندا مستعدة لتجميد صفقة أسلحة مع السعودية إذا اقتضت الضرورة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين إن بلاده مستعدة لتجميد صفقة أسلحة كبرى مع السعودية إذا توصلت إلى أن السعودية أساءت استخدام الأسلحة وذلك وسط ضغط متزايد لمعاقبة الرياض على مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ويشير حديث ترودو إلى أن أوتاوا ربما تعلق عقدا أُبرم في عام 2014 وفازت بموجبه الوحدة الكندية لشركة جنرال دينامكس الأمريكية بتوريد مركبات مدرعة خفيفة للسعودية. وتصل قيمة هذه الصفقة إلى 13 مليار دولار. وقال ترودو أمام البرلمان "نطالب بشدة ونتوقع أن تستخدم الصادرات الكندية بطريقة تحترم حقوق الإنسان بصورة كاملة... جمدنا تصاريح تصدير من قبل عندما كانت لدينا مخاوف من احتمال إساءة استخدامها ولن نتردد في فعل ذلك مجددا".

الرئيس التنفيذي لآرم البريطانية ينسحب من مؤتمر الاستثمار السعودي

أبلغ مصدر مطلع رويترز يوم الاثنين بأن سايمون سيجارس الرئيس التنفيذي لشركة تصميم الرقائق البريطانية آرم هولدنجز انسحب من مؤتمر الاستثمار السعودي الذي سيعقد هذا الأسبوع.

وسيجارس هو أحدث شخصية بين مسؤولين تنفيذيين بارزين انسحبوا من المؤتمر مع تزايد الضغوط على الرياض بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وما أثير حول مقتله.

ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن رواية السعودية بشأن خاشقجي، ويصف طلب السعودية شهرا لاستكمال التحقيق بأنه فترة طويلة ويقول لا يوجد ما يدعو لذلك

تلفزيون الإخبارية يقول ولي العهد السعودي اجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي

الرئيس التنفيذي لتوتال ينوي حضور مؤتمر الاستثمار السعودي

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية يوم الاثنين إنه سيحضر مؤتمر مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري.

ميركل: لا صادرات أسلحة للسعودية ما لم تتضح واقعة قتل خاشقجي

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بأنه عمل "وحشي" وتعهدت بوقف صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية إلى أن تتضح ملابسات هذه الواقعة.

ونددت ميركل "بالوحشية داخل القنصلية السعودية في تركيا" خلال تجمع انتخابي في بلدة أورتينبرج الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي فرانكفورت.

تركيا

قال تلفزيون (إن.تي.في) التركي إنه تم منع السلطات التركية من تفتيش سيارة دبلوماسية سعودية في اسطنبول اليوم الاثنين بسبب عدم الحصول على تصريح من القنصلية.

وعُثر على السيارة التابعة للقنصلية السعودية في اسطنبول متوقفة في حي سلطان غازي بالمدينة اليوم.

وقال تلفزيون (سي.إن.إن ترك) إن السلطات التركية ربما تتمكن من تفتيش هذه السيارة غدا الثلاثاء.

بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الاثنين إن زعم السعودية بأن الصحفي جمال خاشقجي توفي في مشاجرة غير معقول.

وقال هانت للبرلمان "الزعم بأن خاشقجي مات في مشاجرة لا يرقى إلى تفسير معقول".

وأضاف أن أي رد بريطاني تجاه القضية سيتطلب انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

كوشنر يقول لولي العهد السعودي "العالم يتابع" قضية خاشقجي

قال غاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض يوم الاثنين إنه حث ولي العهد السعودي على الشفافية بشأن مقتل جمال خاشقجي وأبلغه بأن "العالم يتابع" رواية الرياض بشأن قضية الصحفي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن كوشنر، وهو صهر ترامب، سعى لتوطيد العلاقة الشخصية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحث ترامب على العمل بحذر لتجنب إرباك علاقة استراتيجية واقتصادية مهمة.

وقال كوشنر لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية يوم الاثنين إنه نصح الأمير محمد قائلا "فقط كن شفافا. شفافا للغاية. العالم يتابع. هذا اتهام خطير جدا جدا وموقف صعب للغاية". وأضاف أن الأمير رد قائلا "سنرى".

وقال كوشنر إن الولايات المتحدة لا تزال في مرحلة "تقصي الحقائق" بشأن القضية وإنها تتابع الأمر عن كثب. ولم يوضح متى تواصل مع الأمير محمد وبأي وسيلة.

رئيس وزراء باكستان يسافر لحضور مؤتمر السعودية وسط "حاجة ماسة" للقروض

توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر الاستثمار الذي قاطعه زعماء آخرون بسبب وفاة الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا.

وذكر خان في مقابلة قبل مغادرته البلاد أنه قلق بشأن وفاة خاشقجي لكنه لا يستطيع التغيب عن المؤتمر قائلا "إننا في حاجة ماسة" لقروض سعودية لدعم اقتصاد باكستان.

المؤسسات السعودية تشتري في سوق الأسهم لوقف الهبوط بعد إعلان موت خاشقجي

عوض مؤشر الأسهم السعودية معظم الخسائر التي مُني بها في المعاملات المبكرة يوم الاثنين مع مواصلة الصناديق المرتبطة بالحكومة تعزيزها للسوق، بينما ضغطت المخاوف بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تركيا

تركيا تقول إنها ستعمل جاهدة لكشف ملابسات مقتل خاشقجي

-قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا ستصل إلى أقصى مدى ممكن لكشف ملابسات جريمة "القتل المشينة" للصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تركيا تضع خطيبة خاشقجي تحت حماية أمنية على مدار الساعة

السلطات التركية وضعت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض المقتول تحت حراسة أمنية على مدار الساعة.

وذكرت الوكالة أن مكتب حاكم اسطنبول خصص حراسة من الشرطة على مدار الساعة للمواطنة التركية.

ولم ترد السلطات حتى الآن على طلب للتعليق على السبب الذي دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار.

وقالت خديجة إنها في يوم اختفاء خاشقجي انتظرت لعدة ساعات أمام القنصلية السعودية في اسطنبول وعندما لم يخرج أبلغت السلطات بناء على توجيهه لها قبل أن يدخل القنصلية.

وبعدما أكدت السعودية وفاته كتبت خديجة على حسابها في تويتر "لقد أخذوا جسدك من هذه الدنيا ولكن ستبقى ضحكتك الجميلة في دنياي إلي الأبد".

تونس

قال وزير الخارجية التونسي اليوم الاثنين إن تونس تدين قتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي لكنه شدد على أن هذا الحادث لا يمكن أن يكون سببا لاستهداف استقرار السعودية.

وقال خميس الجهيناوي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي بالعاصمة تونس "نحن ندين مقتل خاشقجي خصوصا أنها جريمة ضد صحفي ولكن السعودية تفاعلت إيجابيا وفتحت تحقيقا".

وأضاف "لكن نحن نقول أيضا أنه لا يجب استغلال هذا الحادث لاستهداف السعودية وأمنها واستقرارها وهي دولة مهمة جدا في المنطقة والعالم".

واختفى خاشقجي، كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست والناقد القوي لولي العهد السعودي، قبل ثلاثة أسابيع بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لزواجه المرتقب.

وأثار موقف الرياض، التي نفت في بادئ الأمر أي علم لها بمصير الصحفي قبل أن تعلن مقتله في شجار داخل القنصلية، الشكوك لدى العديد من الحكومات الغربية ووتر علاقاتها مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.

سيمنس

قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس يوم الاثنين إنه لن يحضر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومجموعة الهندسة الألمانية العملاقة واحدة من آخر الشركات التي قررت عدم إرسال رئيسها التنفيذي إلى المؤتمر الذي يعرف باسم "دافوس الصحراء"، بعدما سعت السعودية إلى التغطية على قتل خاشقجي قبل الاعتراف بأنه "خطأ جسيم".

وقال كايسر في بيان يوضح فيه دوافعه وراء عدم حضور المؤتمر نشره على حسابه بموقع (لينكد إن) "سيمنس شريك ملتزم وجدير بالثقة للمملكة ورؤيتها 2030. لكن في الوقت الحالي، يجب اكتشاف الحقيقة وتطبيق العدالة".

وأضاف "بمرور الوقت ستتضح كيفية تطور الأمور. وآمل بأن يكون هناك وضوح وشفافية وعدالة عاجلا وليس آجلا".

فرنسا

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين أن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جريمة خطيرة ينبغي الوصول إلى كبد حقيقتها من خلال التحقيقات.

وعندما سئل لو دريان عما إذا كانت فرنسا قد تتصرف مثل ألمانيا فيما يتعلق بوقف صادرات الأسلحة لحين اتضاح حقيقة مقتل خاشقجي، قال إن أي رد سيأتي بعد التأكد من الحقيقة.

تركيا

العثور على سيارة تخص القنصلية السعودية في مرأب للسيارات باسطنبول

ذكر تلفزيون (إن.تي.في) ووسائل إعلام محلية أخرى أنه جرى العثور على سيارة تخص القنصلية السعودية في اسطنبول في حي سلطان غازي بالمدينة، مضيفة أن الشرطة ستفتش المركبة.

تركيا: مقتل خاشقجي جريمة قتل معقدة "تم التخطيط لها بوحشية"

ذكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الاثنين أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جريمة قتل معقدة "تم التخطيط لها بوحشية". وقال إن مزاعم حدوث مفاوضات بين تركيا والسعودية بشأن خاشقجي غير أخلاقية.

5 موظفين أتراك بقنصلية السعودية في اسطنبول يدلون بشهاداتهم

ذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي اليوم الاثنين أن خمسة موظفين أتراك في القنصلية السعودية باسطنبول يدلون بشهاداتهم في تحقيق بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وسبق أن قال التلفزيون أن 20 من موظفي القنصلية أدلوا بشهاداتهم أمام المدعين فيما له صلة بالواقعة الأسبوع الماضي.

ألمانيا

ألمانيا تحث دول الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية

ذكر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الاثنين أن ألمانيا تريد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

هل تلجأ السعودية لسلاح النفط؟ الرياض تقول "لا نية"

قال وزير الطاقة السعودي يوم الاثنين إنه لا نية لدى السعودية لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 1973 وإنها ستفصل النفط عن السياسة وذلك وسط أزمة متفاقمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأبلغ الوزير خالد الفالح وكالة تاس الروسية للأنباء عندما سئل إن كان من الممكن أن يتكرر حظر 1973 "لا توجد نية."

الرئيس الإندونيسي يلتقي بوزير الخارجية السعودي ويعبر عن أمله في أن يكون التحقيق في مقتل خاشقجي "شفافا وشاملا"

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الأحد 21 أكتوبر تشرين الأول

السعودية: قتل خاشقجي "خطأ جسيم" وولي العهد لم يكن على علم بالواقعة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول في مقابلة لشبكة فوكس الأمريكية إن الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بما حدث للصحفي المعارض جمال خاشقجي.

فيما يلي.. الملف الكامل لحادثة اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية منذ اليوم الأول.

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الملف الكامل لاختفاء خاشقجي.. منذ اليوم الأول لدخوله القنصلية حتى إعتراف السعودية بمقتله

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