شاهد: مزارع يتيح للبريطانيين قطف اليقطين من بستانه في الهالوين
تجتذب مساحة زراعية تحوي أكثر من 70 نوعاً من اليقطين الأسر البريطانية في موسم الهالوين.
"اقطف يقطينتك" هو شعار هذا البستان الذي يزرع فيه تشارلي إيكلي بذوره في أيار/ مايو ليكون المحصول جاهزًا في تشرين الأول/ أكتوبر.
في الوقت الذي يأتي فيه الهالوين، تكون أرضه التي تمتد على مساحة 22 فداناً في ميدستون مليئة باليقطين الذي ينتظر العائلات لتأتي وتحصده.
ويقول تشارلي إنه بالإضافة إلى تشجيع الناس على الاحتفال باليقطين بعد أن استخدموه لتزيين بيوتهم، فهو يستمتع بوجود الناس في الطبيعة والريف.