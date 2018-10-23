رئيس وزراء كندا لن يلغي صفقة سلاح ضخمة مع السعودية بسبب قضية خاشقجي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيكون من الصعب للغاية إلغاء صفقة سلاح مع الرياض تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار كما يطلب معارضون. وذلك بعد تعرضه لضغوط لمعاقبة السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترودو يوم الثلاثاء إن الاتفاق المبرم عام 2014 بشأن توريد مركبات مدرعة خفيفة بين الحكومة الكندية المحافظة السابقة ووحدة كندية لشركة جنرال داينامكس الأمريكية لصناعة السلاح ينص على ضرورة أن يدفع دافعو الضرائب مبلغا ضخما من المال من أجل إلغائه.