تسبب خروج سلم كهربائي عن نطاق السيطرة في إحدى محطات المترو في العاصمة الإيطالية روما بإصابة 20 شخصا على الأقل بجروح متفاوتة.
شاهد: سلم كهربائي يخرج عن السيطرة في محطة مترو في روما مسبباً إصابات
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شاهد: سلم كهربائي يخرج عن السيطرة في محطة مترو في روما مسبباً إصابات
وأفادت تقارير أولية بأن 20 من لاعبي سسكا موسكو، الذين كانوا في روما من أجل متابعة مباراة الليلة في دوري أبطال أوروبا ضد روما، أصيبوا بعد انهيار سلم كهربائي كانوا يستخدمونه في محطة مترو الأنفاق.
وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن 8 من المشجعين في ظروف حرجة.
وتعتقد السلطات، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، أن المشجعين أنفسهم تسببوا بانهيار السلم الكهربائي في محطة ريبوبليكا، بالقرب من محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة، بسبب الاكتظاظ.
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